Emmebi Futsal, un'altra disfatta: biancoverdi sconfitti 12-2

L'che perde, oramai, non fa più notizia. La terza sconfitta, addirittura, gliela impone la Just Mola. La formazione biancoverde, che al 30' era sotto 7-1 (dile due reti ospiti) e ancora a 0 punti, improvvisata e senza personalità, conferma di avere un destino indecifrabile e imbarazzante.A caccia di riscatto, nonostante la caratura dell'avversario (i padroni di casa sono a punteggio pieno dopo due giornate), il tecnicole aveva pensate tutte nel terzo turno del girone A di serie C2. In realtà sono sufficienti i primi minuti per esaltare la compattezza della Just Mola che rompe gli indugi (1-0) e raddoppia (2-0). Triplica (3-0), poi serve il poker: 4-0. Ce n'è per tutti i gusti: 5-0. La squadra di casa fa vedere come si fa (6-0, poi 7-0), prima del centro diper il 7-1.Si riparte con un passivo enorme e una partita già segnata. Poca roba. La morale è molto semplice: l'Emmebi Futsal è costretto a inseguire e spomparsi. Evidenti comunque i valori in campo. I padroni di casa dominano nel possesso, sanno far girare molto bene la palla e volano sull'8-0 e finanche sul 9-0. Arriva anche il 10-0. Roba da mettersi le mani nei capelli. Il quintetto di casa avanza indisturbato sino all'11-0. Poi arriva il 12-0 e il sigillo diper il 12-2 che chiude la sfida.Il club diesce dal campo a testa bassa. 12-2,: peggio hanno fatto soltanto Asso don Bosco e Azetium Rutigliano. Che smacco! Martedì 1 novembre, intanto, si torna di nuovo in campo, alle ore 16.00, al PalaPansini nel match interno contro l'