Emmebi Futsal sconfitto anche a Poggiorsini. Adesso è proprio dura

Doveva essere la partita del rilancio, invece l', impegnato nel recupero del tredicesimo turno del girone A di serie C2 e sconfittosul campo del, incassa la terza sconfitta consecutiva, una sconfitta non semplice da decifrare.Partita dai ritmi bassi e in vantaggio ci va il Poggiorsini C5 con un lancio lungo che sorprende la difesa biancoverde: 1-0. L'Emmebi reagisce e dopo vari tentativi a vuoto trova il pari con: magistrale la sua conclusione su punizione che vale l'1-1. I padroni di casa perdono la bussola,ne approfitta siglando l'1-2 poco prima del riposo, ma in avvio di ripresa il Poggiorsini C5 ha più fame e impatta subito il match: 2-2.L'Emmebi, dal canto suo, incapace di far paura in avanti perdeespulso dal direttore di gara, mentre il portiere Degennaro para un tiro libero dando speranza ai giovinazzesi. Poi, con un po' di fortuna, il Poggiorsini C5 torna in vantaggio 3-2, mentre con le ultime forze gli ospiti cercano il pareggio senza risultato. E prima del triplice fischio, su un rigore dubbio, i padroni di casa esultano per il definitivo 4-2.Non stanno vivendo un gran periodo di forma i ragazzi del presidente-allenatore, apparsi disuniti oltre che sfortunati. Ora, però, bisogna ritrovare l'amalgama per riprendere la marcia in ottica play-off a partire dal prossimo match, sabato 7 marzo alle ore 16.00, sul campo della