Emmebi Futsal, rimonta vincente. Public Molfetta ko nel derby

La storia si ripete. Proprio come lo scorso 12 febbraio, l'obbliga la Public Molfetta alla resa, stavolta col risultato di. Sette gol uno più bello dell'altro, perle in una gara spettacolare e mai scontata. Perché i padroni di casa sono partiti dallo 0-3, salvo ribaltare il risultato nel corso della ripresa.Nel settimo turno - giocato ieri sera - del girone A di serie C2, gli ospiti sfruttano una dormita generale della difesa di casa e si portano in vantaggio: 0-1. Emmebi sferzato, partita impennata. La storia si ripete più tardi quando un'altra disattenzione del quintetto del tecnicospiana la strada al raddoppio biancorosso: 0-2. I giovinazzesi, a questo, dimostrano di aver imparato la lezione e iniziano a spingere, ma senza fortuna. Il muro ospite regge a tutti gli assalti, al riposo è 0-2.Al rientro, la Public Molfetta sigla la terza rete (0-3) che sembra già poter indirizzare il derby, ma a questo punto l'Emmebi risponde con il gol di(1-3) e soprattutto riparte con una carica adrenalinica che squassa i cugini. L'inerzia della gara cambia. E la furia dei biancoverdi si trasforma in limpide occasioni da gol, nel 2-3 die nel 3-3 di. Ma non è finita qui. Perché i giovinazzesi continuano a soffiare, con veemenza. E trovano il gol del 4-3 diAl PalaPansini esplode la festa con il club del presidenteche conquista la terza vittoria stagionale. Intanto nei primi cinque posti non ha vinto nessuno, e dunque l'Emmebi sale a 10 punti in zona play-off. Sabato 19 novembre alle ore 16.00 i biancoverdi saranno a Santeramo sul campo del