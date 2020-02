Emmebi Futsal, poker nel derby: 4-2 al Nox Molfetta

L'sconfigge () il, colleziona la seconda vittoria di fila, ma resta a -7 dall'Alta Futsal. Una reazione d'orgoglio costruita nel secondo tempo grazie ai gol diNel sedicesimo turno del girone A di serie C2, la tattica della pressione alta attuata dalla Nox, ad inizio partita, mette in difficoltà l'Emmebi. In vantaggio, infatti, ci vanno gli ospiti con l'ex Puzziferri: 0-1. I padroni di casa non ci stanno e cominciano ad attaccare a testa bassa alla ricerca del pari che arriverà con: 1-1. Neanche il tempo di esultare che il Nox rimette la testa in avanti: De Palma nel tentativo di anticipare l'avversario devia nella propria porta (1-2).Prima del duplice fischio, Palmiotto para un tiro libero evitando che il passivo aumenti: al riposo è 1-2. Nell'intervallo l'Emmebi ricarica le energie e le motivazioni, la seconda frazione è tinta solo di biancoverde che gioca, crea e pareggia la contesa con il diagonale di2-2. La freccia del sorpasso la mette, 3-2 e partita ribaltata. C'è l'accenno di reazione ospite ma è sterile efa impazzire il pubblico segnando la rete del definitivo 4-2.Insomma, una prova di carattere da parte degli uomini di, bravi a reagire dopo momenti di difficoltà conditi da sfortuna, che nel prossimo turno, in programma sabato 8 febbraio alle ore 16.00 saranno impegnati sul campo dell'