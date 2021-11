Emmebi Futsal, pesante capitombolo interno: 1-6

Big match per L'Emmebi Futsal Giovinazzo impegnato tra le mura amiche contro il Futsal Terlizzi in odore di primato in classifica. L'Emmebi parte con il baricentro alto e dopo qualche conclusione a salve trova il vantaggio con un autogol propiziato da un velenoso lancio lungo di De Liso. Il Terlizzi non si scompone, anzi inizia ad alzare il pressing e approfitta delle uscite palla al piede caotiche dei biancoverdi per pareggiare prima e andare in vantaggio poi (1-2). I padroni di casa dopo lo svantaggio perdono sia capitan Marzella per infortunio che il filo conduttore della gara, subendo pochi secondi prima del 30esimo il gol dell'1-3 sull'ennesimo errore in impostazione. I ragazzi di de Biase tornano in campo con l'idea di girare la palla per creare occasioni, ma la difesa rocciosa messa su dal Futsal Terlizzi va a nozze con la sterilità del possesso giovinazzese. I terlizzesi ripartono bene e allungano ancora, 1-4. L'Emmebi cerca la scossa affidando a Barbolla la maglia con il buco, non riuscendo però mai ad accorciare a causa dell'imprecisione degli attaccanti e della bravura del portiere ospite. Approfittando della porta lasciata sguarnita dal quinto di movimento il Terlizzi sigla prima l'1-5 e poi l'1-6 finale. Seconda sconfitta consecutiva per il Giovinazzo, orfano del mordente e delle idee di gioco viste nelle prime giornate. L'impressione è quella che la squadra non sia ancora pronta per affrontare a viso aperto le big della categoria. Sabato prossimo occasione per invertire la rotta alle ore 16.00 in casa della Just Mola.