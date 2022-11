Emmebi Futsal ancora di rimonta: 4-5 sul campo dell'Asso Don Bosco

È l'che avanza a passo di rimonta quello che trionfa anche a Santeramo in Colle contro il PGS Asso Don Bosco. Sotto 2-1 sul finire del primo tempo e addirittura 3-1 nella ripresa, i biancoverdi pareggiano e vincono: al pareggio messo a segno da De Palma, seguono i gol di Grosso e Giuliano.Nell'ottavo turno del girone A di serie C2, i giovinazzesi se la vedono con una formazione organizzata, nonostante il penultimo posto in classifica, abile a sfruttare le lacune degli ospiti grazie alla velocità dei suoi uomini. I padroni di casa passano così in vantaggio (1-0) e subito dopo raddoppiano (2-0), poi è, a porta sguarnita, servito dal tocco fatato di Ignomiriello al termine di una bella azione corale, a tenere a galla i suoi con la rete del 2-1 che chiude la prima metà di gara.All'inizio del secondo tempo, il PGS Asso Don Bosco firma il parziale di 3-1, mentre la squadra del tecniconon demorde. Anzi, prepara il riscatto. E il gol arriva. Lo sigla, 3-2. Un gol tanto per gradire; per non essere da meno. Il pari, invece, è di De Palma, altro fenomeno biancoverde, per il 3-3 che riporta in equilibrio la partita, prima del 3-4 di, del 3-5 die dei miracoli di Mezzina. I locali segnano il definitivo 4-5, ma è tardi per ipotizzare una rimonta.Il club di, dunque, non si ferma più, colleziona la quarta vittoria stagionale (la seconda consecutiva), sale al sesto posto, a quota 13 punti, a pari merito con la Soccer Altamura e già si prepara al prossimo incontro, sabato 26 novembre al PalaPansini, contro la. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.