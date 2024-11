Damiano e Michele, due giovinazzesi alla maratona di New York

Un'esperienza unica quella vissuta da, entrambi giovinazzesi. La prima volta non si dimentica mai, soprattutto se coincide con la maratona più famosa del mondo, quella che parte da Staten Island, vicino al ponte di Verrazzano e termina, dopo ben, a Central Park.I due - il primo residente a Giovinazzo, il secondo a Vignola - hanno coronato il loro sogno di correre la maratona di New York, la più ambita di tutte, domenica 3 novembre. «La maratona di New York - ha scritto- è. È un viaggio dentro te stesso, alla scoperta dei tuoi limiti e delle tue potenzialità. È un momento di condivisione, gioia e unità. È un'emozione che che chiunque abbia corso questa maratona porta nel cuore per sempre».Per l'atleta giovinazzese da oltre 25 anni residente in Emilia Romagna «è lungo il percorso - ha scritto ancora su Facebook - che la magia si fa ancora più intensa. Ad ogni angolo, ogni chilometro, ti accolgono volti sorridenti, mani che ti stringono e urla che ti rimbombano nelle orecchie». Un'emozione, la sua, condivisa con un altro giovinazzese, Curci, che ha scelto di festeggiare così i suoi, varcando l'Atlantico: «Volevo esserci - ha affermato -.».Il suo traguardo «era di finire il percorso, tutt'altro che semplice per via dei ponti, e godermi la giornata di festa ringraziando la popolazione newyorkese», ha detto al rientro in Italia. È stato semplicemente meraviglioso: entrambi sono stati strafelici di esserci stati. Un'impresa memorabile. Diventata già un ricordo indelebile.