Da Melissano a Modugno podi e vittorie per l'Iris

Un weekend intenso ma dai riscontri positivi ed utili in vista del proseguo della stagione per la, che ha preso parte in due diversi eventi regionali nello scorso fine settimana.A scendere per prime in pedana, in quel di Melissano, sono state le ginnaste, guidate dal tecnico. Al termine delle quattro esecuzioni, la Cassano si impone nella categoria Allieve 4 con il punteggio di, vincendo così la prima prova regionale del campionato Gold Allieve, accompagnata dalla compagna di squadra Caporusso, che sale sul terzo gradino del podio con il punteggio complessivo diIl weekend di gare continua alla domenica presso il Palazzetto dello Sport di Modugno, dove è andata in scena la prima prova regionale del campionato Individuale Silver - LC LD LE.Nella categoria LD, classe 2014, conquista il terzo gradino del podio tra le Allieve 1 (), le compagne di squadrasi piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione nella categoria Allieve 2, medaglia d'argento pernelle Allieve 3 con il punteggio di, così come pernelle Allieve 4 con il punteggio di, seguita dalla compagna, terza classificata conSeconda piazza anche per Valeria Serini nella categoria Junior 1 con 22,000 e per Alessandra Piscitelli tra le Junior 3 con 20,950, mentre nella categoria Junior 2 quarto posto per Aurora Lamanna con il punteggio di 22,150 e ottavo posto per la compagna Giada Bavaro con 20,150.Passando alla categoria LE Irene Porcelli (A3), Emma Di Liddo (J1), Gaia Silvestris (J2) e Martina Maggi (S1) salgono sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie, mentre Sara Belgiovine chiude al secondo posto tra le Allieve 4. Soddisfazione per i tecnici accompagnatori Alessandra Sangilli, Dalila Losito, Lucia Andriani, Letizia Valente e Debora Turturro.