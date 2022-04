Campionato regionale Uisp, Iris presente con una nutrita pattuglia di ginnaste

Il Palasport Capocasale di Bari torna ad accogliere la ginnastica ritmica domani, domenica 1 maggio, in occasione del campionato regionaleL'evento, organizzato daresponsabile regionale Lega Ginnastica, per conto del, vedrà una nutrita pattuglia dellascendere in pedana.Alla gara barese l'Iris sarà presente con 40 ginnaste provenienti dalla sede di Bisceglie, guidate dalle istruttrici:; sono 70 invece le ginnaste della sede di Giovinazzo agli ordini delle istruttrici:Al campionato prenderanno parte piccole ginnaste del livello promozionale (mini prima e 1^ categoria) e ginnaste agoniste (2^ e 3^categoria) con queste ultime che avranno accesso alla fase nazionale in programma in Umbria dal 26 maggio a 5 giugno.Saranno oltre 200 le ginnaste presenti in terra barese, un ritorno alla vita sportiva dopo l'ultima garadello scorso 7 febbraio 2020 al PalaDolmen di Bisceglie.