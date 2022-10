Campionato nazionale Gold, Carbonara si ferma ad un passo dalla finale

Si ferma ad un passo dalla finale la performance di, portacolori dellaal campionato nazionale Gold Junior/Senior in corso di svolgimenti ad Ortona dal 28 al 30 ottobre.La ginnasta giovinazzese, accompagnata dai tecnice che gareggiava nella categoria Senior, ha chiuso ieri pomeriggio la sua fase di qualificazione, esercizi al cerchio, palla e clavette con il punteggio complessivo di, valso il quattordicesimo posto in graduatoria. Un buon risultato che non ha permesso però ad Irene Carbonara di accedere alla finale.che nella categoria Junior non ha potuto schierare, qualificata per le gare di Ortona, ma assente per via di un infortunio. Titolo Senior andato a Chiara Vignolini (Raffaello Motto) che ha chiuso con il punteggio di 112.350, davanti a Elizabeta Havryliv (Polimnia ritmica Romana) con 109.800.Terzo gradino del podio per Gaia Pozzi (San Giorgio 79 Desio) con 108.200.