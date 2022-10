Ahi Emmebi Futsal, ne prende 5 dal Cus Foggia all'esordio

Cade l', lo fa all'esordio nel campionato di serie C2. Fatale la trasferta di Manfredonia, con i padroni di casa del Cus Foggia che nel giro di un tempo ne fanno tre. A niente è servito il gol di De Palma e l'assalto nella ripresa. Finisce, con i giovinazzesi che incappano nel primo stop stagionale.Nel primo turno del raggruppamento A, il Cus Foggia comincia fortissimo, passa in vantaggio (1-0) e raddoppia (2-0). I biancoverdi di mister(ieri assente in panchina), tuttavia, reagiscono con la forza dei grandi, ma collezionano solo un palo e una traversa, senza riuscire a dimezzare il divario. I giovinazzesi provano a reagire con i tentativi di Grosso e Guerra, ma poi si perdono sul finir del primo tempo, quando il quintetto locale fa tris: 3-0 al riposo e squadre negli spogliatoi.Al rientro in campo,finalizza una serie di rimpalli in area e prova a dare la scossa ai suoi con la rete del 3-1. Sembra il gol che può riaprire la partita, ma dura poco. Molto poco. Il Cus Foggia, infatti, gestisce la gara, vola sul 4-1 e chiude i conti con la rete del 5-1 finale che condanna i biancoverdi alla prima sconfitta in questo campionato. Una sconfitta giusta, seppur eccessiva nello score finale. La strada, però, è tracciata: testa bassa e pedalare, perché c'è tanto da lavorare.Niente da fare per il sodalizio del presidentedunque, che sabato 22 ottobre esordirà sul campo amico, sul parquet del PalaPansini, contro ilche ha bagnato il proprio esordio con una vittoria. Fischio d'inizio alle ore 16.00. All'Emmebi è già chiesta la prova del riscatto per conquistare il primohurrà.