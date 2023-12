Liberty Bari-Academy Giovinazzo da pazzi: finisce 4-3

Con il Soccer Ruvo a punteggio pieno - unica squadra ancora imbattuta -, lo scontro diretto in chiave play-off fra Liberty Bari eè un tornado di emozioni. Vince con merito l'undici di casa, mentre quello ospite prima si porta in vantaggio (0-1, 1-2 e 1-3) e infine crolla sotto i colpi dei baresi, vittoriosi 4-3.Nel sesto turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, i biancoverdi dipassano in vantaggio all'8' (Amato si infila come una lama nel burro eè l'autore dello 0-1), ma subiscono quattro minuti dopo il pari dei locali: 1-1., al 14', rimette la freccia (1-2) e, al 35, serve il tris: 1-3. Tutto finito? Macché, inizia adesso il party. Sì, perché il Liberty Bari ha una reazione nervosa nello stesso momento in cui gli ospiti staccano misteriosamente la spina.Troppe energie spese, evidentemente, ma la caduta è preoccupante e fragorosa. La conseguenza è che la formazione di casa rientra ufficialmente in gara al 38' (2-3) e cambia la sceneggiatura poco prima dell'intervallo, pareggiando i conti al 41': al rientro negli spogliatoi, dunque, è 3-3. Un pari da ricordare negli annali, ma ancora più incredibile è la ripresa con il gol-partita dei padroni di casa al 65'. Degno finale di un confronto assurdo con il Liberty Bari che s'impone in rimonta 4-3.Il club di, dunque, si ferma per la seconda volta dall'inizio della stagione regolare, scivola al sesto posto - ad una lunghezza dal quinto, ultima possibilità per accadere ai play-off - e si prepara domenica 17 dicembre a ricevere la vice capolistasul sintetico del De Pergola. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.