Zone Economiche Speciali: approvato emendamento che le rafforza. Galizia soddisfatta

«Le Zone Economiche Speciali costituiscono strumenti strategici di accelerazione dello sviluppo economico e in quanto tali possono svolgere un ruolo di straordinaria importanza soprattutto nel bacino del Mediterraneo». Così scrive in una nota la parlamentare giovinazzese«Forti di questa consapevolezza - dichiara la Deputata - abbiamo come M5S della Commissione Politiche dell'UE, di cui sono capogruppo, lavorato ad un emendamento, a prima firma del collega, che va a potenziare le agevolazioni previste nelle Zes, attraverso l'accesso a semplificazioni amministrative e forti sgravi fiscali».sottolinea anche un altro aspetto: «Un risultato, dunque, importante che permetterà alle Zes di attrarre maggiori investimenti - evidenzia -, favorendo la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali e retroportualiIn particolare - spiega Galizia -, l'emendamento approvato permette alle imprese che investiranno nelle Zes di poter cedere il Credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Possiamo, dunque, ritenerci soddisfatti del lavoro svolto: la ripartenza dell'economia nazionale ed in particolar modo del nostro Sud è legata anche alla tenuta e allo sviluppo di questo comparto essenziale, rappresentato dalle Zes, in grado di connettere sempre più rapidamente le produzione con i mercati», conclude la parlamentare giovinazzese.