"Zero rischi, massima sicurezza: la scelta intelligente": il Convegno OSVE a Bari

Un'occasione unica di confronto con esperti del settore con l'obiettivo è diffondere la cultura di sicurezza e prevenzione": è stato il messaggio lanciato dal Convegno "Zero rischi, massima sicurezza: la scelta intelligente" svoltosi venerdì 21 febbraio a Bari l'Hotel Parco dei Principi per iniziativa di OSVE (Organismo Superiore di Verifica).Organizzato da Confartigianato Imprese Bari-BAT Brindisi con il supporto di enti istituzionali di prestigio come tra gli altri INAIL, ASL-SPESAL, Politecnico di Bari, Fiera del Levante, Camera di Commercio di Bari, Accredia, AEM l'appuntamento ha rappresentato un'occasione unica di confronto fra esperti del settore, istituzioni e professionisti.L'iniziativa, patrocinata fra gli altri da Regione Puglia, Comune di Bari, Ordine dei Consulenti del lavoro di Bari, SBA, TERA, Prosiel è stata fortemente voluta da Giuseppe Cannarozzo, ingegnere, Amministratore Unico e fondatore di OSVE (Organismo Superiore di Verifica), che ha sottolineato l'importanza per gli attori coinvolti di cogliere l'occasione per confrontarsi su un tema quantomai delicato.