Volkswagen rubate e cannibalizzate nell'agro di Giovinazzo

Sono rapidi ed esperti. In poche ore, forse nel corso di una notte, riescono a rubare un'auto, a smontarla e a ridurla ai minimi termini per farne pezzi ed alimentare così il dinamico e redditizio mercato clandestino della vendita dei ricambi. Sono i, scatenati nell'area metropolitana a nord del capoluogo.Ai proprietari non resta che constatare il furto e presentare una denuncia. Le, nel corso di due interventi, di auto cannibalizzate ne hanno scoperte altrettante, entrambe di marca, occultate fra gli ulivi in un'officina a cielo aperto all'interno di un fondo agricolo in località Parco di Lella, la nuova centrale dei ricettatori scoperta nelle campagne: unae una. Tutte denunciate ae ritrovate sventrate nello stesso modo.Significa, per ambedue, niente più motori, volanti, navigatori satellitari, plance, pezzi di carrozzeria, fari e centraline, ripuliti nei circuiti dei demolitori compiacenti (solo Cerignola, una città di 60.000 abitanti ha all'incircadichiarate, nda) utilizzando documentazione soltanto apparentemente lecita. Sul posto è giunta una volante della, che indaga: si pensa che dietro i due episodi - avvenuti entrambi nel corso del mese di gennaio - ci sia la stessa mano.Per gli investigatori si tratta di una vera piaga del territorio. Solo lunedì scorso ihanno fermatoche avevano un obiettivo preciso. I furti d'auto: i tre indagati avrebbero consumato, in concorso tra loro, dieci furti di autovetture parcheggiate ad Acquaviva e, in una sola occasione, a Castellana.