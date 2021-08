"Vita di mare", stasera si chiude la bella mostra sulla banchina di Ponente

La fotografia è una raffinata forma di arte e nei ventinove scatti fotografici aventi come tema il mare di Giovinazzo, esposti nella prima edizione della mostra fotografica, se ne può cogliere a pieno la bellezza. L'iniziativa inaugurata venerdì 20 agosto è uno degli eventi estivi dell'associazioneche, sulla banchina di Ponente del porto di Giovinazzo, sul lungomare Marina Italiana, ha presentato quest' originale mostra alla quale hanno partecipato fotografi professionisti ed amatoriali della città e non solo.Una nota di merito a tutti gli autori e le autrici degli scatti:Il requisito fondamentale per partecipare è stato quello di ritrarre in foto il paesaggio di mare della nostra bella città, ed ecco che i fotografi si sono dati da fare con originalità e fantasia nel catturare momenti della giornata in cui proporre in bella mostra il mare attraverso alba, tramonti, notturni, mare agitato, in un insieme di sensazioni ricche di serenità, nostalgia, sogno ed emozione diversa da foto a foto perché legata al momento e a chi ha colto il particolare ritratto: i nodi ben fatti, una foto in bianco e nero che rievoca suggestioni del passato sulla spiaggia di Giovinazzo, un pescatore che "arriccia" un polpo appena pescato sbattendolo sugli scogli, il gatto al porto e tante altre, tutte belle nella loro immagine fotografica racchiusa in un click.Ogni autore ha fornito il titolo della sua fotografia che poteva essere presentata in formato digitale e foto in jpg realizzate dal cellulare. Le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Culturaly e saranno soggette a copyright.«Il mare è la ricchezza, è un tesoro di Giovinazzo, è la bellezza più impattante del territorio - ci ha detto la presidente Daniela Sala -. Nel mare si possono trovare tante cose belle dalla luce all'atmosfera differenti negli occhi di chi ha realizzato lo scatto fotografico».L'allestimento è un particolare da porre in evidenza, le foto sono state agganciate ad una maxi rete da pesca, poggiata sulla parete del lungomare decorata con galleggianti, conchiglie e legni splendidi recuperati dal mare.Nella sua visita alla mostra il sindacoha rivolto il suo apprezzamento per gli organizzatori: «Il mare ti fa sentire padrone degli spazi che ogni fotografo ha scelto mettendoci sentimento - ha affermato il primo cittadino -. Noi amministratori vogliamo lasciare un ricordo alla città e abbiamo pensato di installare una piccola edicola della Madonna di Corsignano nel piazzale Aereonautica Militare, vicino la deriva del Tornado. Lì, domenica 22 agosto (oggi, ndr), prima dello svolgimento della messa in piazza, sarà benedetta e collocata quest'opera artigianale raffigurante la Madonna che guarda il mare e volge il suo sguardo all'orizzonte. Sarà di sicuro un momento emozionante».Si tratterà di un incontro tra abbracci. «Il mare abbraccerà la Madonna e Maria di Corsignano abbraccerà la città», ha affermato Daniela Sala.Le foto potranno essere acquistate e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione "Statti tu!" di Cellamare impegnata attivamente nel campo della disabilità, associazione cara a uno dei soci di Culturaly. La mostra, inserita nel cartellone degli eventi estivi patrocinati dal Comune di Giovinazzo, sarà visitabile ancora stasera, 22 agosto, dalle ore 20,30 sino alle ore 23.00.