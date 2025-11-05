Visibile anche da Giovinazzo la Superluna piena del Castoro

Se le nuvole di passaggio non ci si metteranno di mezzo, la Superluna piena del Castoro sarà visibile quest'oggi, 5 novembre, anche in Italia. I giovinazzesi potranno pertanto guardare in su intorno alle 16.40 quando sorgerà ad Est opposta al sole ormai in fase calante.Si tratta della luna più luminosa e più grande (perché più vicina al perigeo) dell'intero anno.In Italia la sua visione sarà dunque possibile poco più di un paio d'ore dopo il plenilunio di novembre, che dovrebbe invece verificarsi alle 14.20 ora di Roma.