Virus informatico si diffonde attraverso finta mail per App Immuni

Si starebbe diffondendo nel nostro Paese un virus informatico via mail, proprio mentre il Governo sta per lanciare sui negozi digitali la App "Lo ha reso noto l'l'agenzia per l'Italia digitale.Il virus, ricorda Ansa, si chiamae «diffonde un ransomware (un virus che prende in ostaggio i dispositivi e poi chiede un riscatto) con il pretesto di far scaricare un file denominato Immuni. Si diffonde attraverso una mail che invita a cliccare su un sito fasullo che imita quello del Fofi, la Federazione Ordini dei farmacisti italiani».L'anomalia riscontrata dagli esperti informatici sin dal 25 maggio scorso è rappresentata dalla"l" finale al posto della "i" (da Fofi a fofl). «Il ransomware scaricabile dal sito fake - spiega Ansa - è rinominato "IMMUNI.exe", una volta eseguito mostra un finto pannello di controllo con i risultati della contaminazione da Covid-19».Il malware entra quindi in azione e provvede a decifrare i file presenti sul dispositivo della vittima «e a rinominarli assegnando l'estensione ".fuckunicornhtrhrtjrjy"». L'azione delittuosa si completa con la richiesta consueta di una sorta di riscatto inper liberare i file cifrati.Allertati i comparti di competenza della polizia postale.