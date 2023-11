Violò il divieto di avvicinamento, assolto: «Il fatto non costituisce reato»

Si è chiusa il 22 novembre scorso la vicenda giudiziaria che vedeva sott'accusa per essersi avvicinato alla sua compagna, undi Giovinazzo. La sentenza della seconda sezione penale del(giudice) è stata di assoluzione dal reato ascritto perchéTutto ha avuto inizio lo scorso 21 agosto : l'uomo, un pregiudicato del posto (di cui omettiamo le generalità a tutela della vittima, nda), già tratto in arresto la sera dello scorso Natale per resistenza a pubblico ufficiale - in quella circostanza aggredì con calci e pugni due militari intervenuti per riportare la calma dopo una lite in strada con la sua compagna -, e rimesso in libertà al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, ignoròdella, allertati da una telefonata al centralino del, si fiondarono sul posto, in via Petrarca, perché la violazione commessa, in virtù della legge n. 69 del 2019 e ormai nota come, integra una fattispecie di reato. L'uomo fu fermato e arrestato: il, accusato della violazione degli obblighi imposti dall', fu dapprima relegato ai domiciliari, su disposizione della, e poco dopo in carcere.Tre mesi dopo, assistito dall'avvocato, è stato assolto: la sentenza va ad aggiungersi a un precedente verdetto di non colpevolezza emesso in un altro procedimento a carico dell'uomo accusato di aver maltrattato la propria compagna e tentato di abusare di lei. Ma nemmeno queste accuse hanno retto.