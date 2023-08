Viola il divieto di avvicinamento alla compagna, ai domiciliari un 51enne

Finire agli arresti domiciliari per essersi avvicinato alla sua compagna. Può succedere, se vi sia un'ordinanza di divieto di avvicinamento al domicilio e alla donna, notificata ad un: l'uomo è stato sorpreso daiin violazione della prescrizione impostagli ed è stato tratto in arresto in flagranza.I fatti si sono svolti nel corso della serata di ieri: l'uomo, un pregiudicato del posto (di cui omettiamo le generalità a tutela della vittima, nda), già arrestato la sera dello scorso Natale per resistenza a pubblico ufficiale - in quella circostanza aggredì con calci e pugni due militari intervenuti per riportare la calma dopo una lite in strada con la propria compagna -, e poi rimesso in libertà al termine dell'udienza di convalida, ha ignoratoLa violazione commessa, in virtù della legge n. 69 del 2019 e ormai nota come, integra ora una fattispecie di reato. I militari della, allertati da una telefonata al centralino del, si sono fiondati sul posto, in via Petrarca. L'uomo è stato fermato e arrestato: il, accusato della violazione degli obblighi imposti dall', è ai domiciliari, su disposizione dellaÈ assistito dall'avvocatoL'ribadisce il suo impegno costante nella tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, mettendo in campo risorse umane e strumenti investigativi per contrastare tali episodi che, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati. E le donne sono sempre le vittime principali.