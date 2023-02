Via Madonna degli Angeli, aperto il cantiere per sistemare il basolato (VIDEO)

L'Assessorato ai Lavori Pubblici guidato daha aperto nelle scorse ore il cantiere per il rifacimento dello storico basolato di via Madonna degli Angeli, una delle arterie più importanti ed contempo più belle del borgo antico giovinazzese.L'intervento, ha spiegato il sindacoin un video ( clicca qui per vederlo), interamente finanziato dal programma regionale "Strada per strada" e si tratta del primo intervento nel centro storico. Altri ne arriveranno grazie ai fondi derivanti dal Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza (PNRR).«Continueremo ad intervenire - ha spiegato il primo cittadino - togliendo anche quell'asfalto che ha mortificato la bellezza del nostro borgo antico, continuando a dare splendore ad un centro storico che vorremmo fosse all'altezza delle nostre aspettative».L'Assessore Gaetano Depalo ha quindi spiegato che l'intervento «durerà un paio di mesi salvo che non vi siano imprevisti». Il secondo intervento, secondo quanto riferito dall'assessore, partirà entro fine febbraio.