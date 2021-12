Vento freddo e minime in ulteriore calo su Giovinazzo

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ancora vento di maestrale sostenuto su Giovinazzo previsto nelle prossime ore.Domenica mattina con cielo coperto e mare agitato, ma con moto ondoso in lieve attenuazione sino a sera. Temperature massime che si aggireranno sui 12°. Pomeriggio e sera con ampie schiarite, col passaggio sporadico di qualche nube. Umidità al 93% di nuovo elevata e minime della notte in picchiata sino a 5°, con percezione di 1-2° per via del vento.In settimana non sono attese piogge consistenti, ma un ulteriore calo dei valori termici.SOLE - Sorge: 7:12, Tramonta: 16:25LUNA - Leva: 16:31, Cala: 7:33 - Gibbosa calante