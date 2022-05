Vento di maestrale e massime in calo a Giovinazzo

Domenica con punte di 27° in riva all'Adriatico

DOMENICA 29 MAGGIO

Calano di alcuni gradi le temperature su Giovinazzo in questa ultima domenica di maggio.Soffierà sin dal mattino un moderato vento di maestrale, con il mare che risulterà mosso. Cieli prevalentemente sereni, con qualche velatura al primo mattino ed a metà pomeriggio. Massime in calo che faranno registrare punte di 27° (-5° rispetto al sabato).Serata con lieve brezza da Levante, cielo stellato e temperature sui 19-20°. Minime della notte sui 17°.Lunedì nuovo aumento dei valori termici e per tutta la settimana ci saranno punte di 32-33°.SOLE - Sorge: 5:23, Tramonta: 20:16LUNA - Leva: 4:40, Cala: 19:33 - Luna nuova