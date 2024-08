Ventilazione nord-orientale e caldo nella domenica di Giovinazzo

Powered by

DOMENICA 1° SETTEMBRE

Sarà una domenica all'insegna della ventilazione nord-orientale di moderata intensità e del caldo su Giovinazzo. Previste punte di 33°, con mare molto mosso, ma con moto ondoso in netta attenuazione col passare delle ore. Ultima giornata in spiaggia possibile, dunque, per tanti giovinazzesi che da lunedì torneranno al lavoro.Pomeriggio con salto a Maestrale e cielo sereno sino al tramonto. Serata stellata e minime della notte vicine ai 21°. Occhio a lunedì, di nuovo caldo intenso con punte di 35-36°.SOLE - Sorge: 6:17, Tramonta: 19:26LUNA - Leva: 4:22, Cala: 19:00 - Luna calante