Ventilazione nord-occidentale e sole nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 8 OTTOBRE

Un tempo le chiamavano ottobrate, per indicare un periodo di alta pressione in pieno autunno. Oggi le temperature alte anche nel mese di ottobre non sono più una novità.Su Giovinazzo domenica 8 ottobre col sole e ventilazione moderata nord-occidentale, che porterà il mare ad esser mosso. Massime sui 27-28° e pomeriggio godibile.Serata stellata o poco nuvolosa con umidità all'85%. Valori termici della notte sui 19°. Poi da lunedì nuovo innalzamento delle temperature, che in settimana toccheranno i 30°.SOLE - Sorge: 6:54, Tramonta: 18:24LUNA - Leva: 0:22, Cala: 15:58 - Luna calante