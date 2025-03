Powered by

Venti occidentali e cielo in prevalenza sereno nella domenica di Giovinazzo. Mare mosso, ma con moto ondoso in diminuzione. Le temperature massime si aggireranno sui 19°. Pomeriggio con correnti di Traversone che riprenderanno vigore in serata. Minime di 7°.Tempo variabile lunedì 17 marzo, quando torna il freddo.SOLE - Sorge: 6:02, Tramonta: 18:00LUNA - Leva: 20:22, Cala: 6:47 - Gibbosa calante