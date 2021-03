Vaccino anti-Covid: le persone tra 60 e 79 anni non dovranno prenotarsi

Per chi ha tra i 60 e 79 anniper ottenere il vaccino anti-Covid.Mentre per i soggetti fragili e over80 disabili, l'appuntamento a domicilio o in ambulatorio sarà fissato mediante il proprio medico curante, per le persone trala data e la sede della somministrazione sarannocome ricordato più volte in questi giorni dall'Assessore alla Salute,È quanto riporta l'agenzia Ansa che specifica come l'ordine seguito sarà quello della data di nascita. Si partirà dunque dalla fascia di età tra i(per loro la campagna vaccinale partirà il 12 aprile) sino ad arrivare a quella compresa tra i 60 e i 69 anni (per loro la campagna vaccinale partirà il 26 aprile). I primi ad essere contattati saranno i nati nel 1942 e nel 1943.I cittadini potranno consultare la data fissata in tre modi:- accedendo al portale(sarà attivo dal 29 marzo)- chiamando il numero verde regionale- tramite farmacie accreditate (ma su questo punto non vi sono conferme)Basterà quindi confermare la data e il luogo indicato o, in alternativa, richiedere di cambiare data o sede della vaccinazione.