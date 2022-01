Vaccino 5-11 a Giovinazzo: ci sono anche le date di febbraio per la seconda dose

Come anticipato dalle nostre pagine due giorni fa, il Comune di Giovinazzo, d'intesa con l'ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Area Nord-Molfetta e con la collaborazione dell'IC Don Bavaro-Marconi e dei volontari del SerMolfetta, organizza una campagna vaccinale dedicata ai soggetti di età pediatrica fascia d'etàpresso la palestra del plesso Don Bavaro, Viale A. Moro 4. Sono circa 530 i bimbi e le bimbe giovinazzesi, rientranti in quella forbice anagrafica, che debbono ancora vaccinarsi.18 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:0022 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:0031 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:008 febbraio dalle ore 15:30 alle 18:0012 febbraio dalle ore 9:00 alle 13:0022 febbraio dalle ore 15:30 alle 18:00Ci si può prenotare recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, 64 dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.30 ed il martedì e giovedì con orario pomeridiano 15.15-18.00.Il minore può essere accompagnato da un solo genitore o da un delegato all'orario ricevuto nel giorno della prenotazione per la seduta scelta.I bambini/ragazzi con disabilità saranno i primi nella loro fascia oraria di prenotazione.Si invitano i genitori a scaricare e compilare preventivamente la modulistica che è pubblicata sul sito dell'IC Don Bavaro-Marconi ( www.icdonbavaromarconi.edu.it ), che consiste nel Modulo Triage Prevaccinale-Modulo Consenso Informato.Sul sito è pubblicato anche un modello di delega per gli accompagnatori non genitori.Si prega di rispettare il giorno e l'orario assegnati all'atto della prenotazione.Si consiglia di consultare preventivamente il proprio Pediatra di Libera Scelta o il proprio Medico di Medicina Generale.