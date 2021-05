Vaccini, prenotazioni over 40 a rilento

Da questo pomeriggio, 17 maggio, alle ore 14.00, è possibile prenotare la propria vaccinazione per tutti coloro i quali sono nati tra il 1970 ed il 1973. Inizia dunque la fase che riguarderà gli, una delle fette di popolazione più numerosa.Purtroppo in tanti stanno riscontrando lentezza sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it con attese che superano abbondantemente l'ora. In realtà qualcosa di simile era già capitato anche con le altre fasce all'apertura, situazione poi stabilizzatasi col trascorrere delle ore.La Regione Puglia ricorda inoltre che si può verificare la data calendarizzata della propria vaccinazione anche in altri due modi: prenotando l'appuntamento anche tramite il numero verde 800 713931 attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, e recandosi nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.