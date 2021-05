Vaccini Pfizer ed AstraZeneca efficaci anche sul ceppo indiano

Uno studio che apre a nuove speranze per il contrasto alla variante B.1.617.2 .Secondo le ricerche condotte dallai sieri prodotti da Pfizer e BioNTech e da AstraZeneca sonodopo due dosi nell'evitare il contagio da variante indiana del Sars CoV2, quella che tiene in apprensione maggiormente in questo periodo in diversi Paesi del mondo.«Il vaccino Pfizer - riferisce la Bbc - è risultato essere efficace all'88% nel fermare la malattia sintomatica derivante dal ceppo indiano due settimane dopo la seconda dose. AstraZeneca è efficace al 60%».Entrambi i ritrovati, secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa, sarebbero però efficaci solo al 33% tre settimane dopo una sola inoculazione e quindi è sempre importante non esporsi ad alcun rischio di contagio dopo la prima somministrazione.