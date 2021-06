Vaccini, da oggi in Puglia possono prenotare i nati tra il 1997 ed il 2001

Continua a passo spedito la campagna vaccinale pugliese.Dal 3 giugno è possibile prenotare, a scaglioni, la propria somministrazione per gli under 30. Quest'oggi, 9 giugno, si apre la finestra per i nati tra ilche potranno prenotarsi attraverso il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it a partire dalle ore 14.00. Se l'attesa dovesse prolungarsi, si consiglia di non scollegarsi e di attendere il proprio turno o di riprovare a tarda sera, quando il traffico dell'utenza si riduce di volume.Ma come di consueto non è l'unica modalità per prenotarsi: lo si può fare chiamando il numero verdeattivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, o recandosi nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP .Intanto, con dato aggiornato alle 9.30 di ieri, 8 giugno, eranole dosi di siero somministrate in Puglia e coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale erano saliti a