Vaccini Covid: in Puglia somministrate 4.607 dosi

Si tratta del 17,8% del totale consegnato nelle scorse giornate. In Italia è il Lazio la regione più avanti



IN ITALIA

Sono 4607 le persone vaccinate in Puglia, pari al 17,8% delle 25.855 dosi consegnate nelle scorse giornate. Un dato che di fatto triplica quello fornito venerdì sera. Le somministrazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni seguendo sempre lo stesso ordine di questa prima fase che vede in attesa personale sanitario, anziani ospiti ed operatori delle residenze socio-assistenziali.Nel nostro Paese sono state somministrate in pochi giorni 67.341 dosi (dato aggiornato dal Governo alle 22.15 di ieri sera, 2 gennaio). Si sono vaccinate 38.858 donne e 28.483 uomini. La fascia d'età con più persone che hanno ricevuto il trattamento è quella compresa tra i 50 ed i 59 anni con 19.064 dosi.La regione che percentualmente ha vaccinato più abitanti è il Lazio, con il 35,7% delle fiale ricevute utilizzate, mentre al secondo posto c'è la Provincia Autonoma di Trento con il 34,8% delle dosi consegnate. Ultimo il Molise con appena l'1,7%.