Vaccinazioni Covid ai turisti in Puglia: ecco come fare

Come funziona

Le persone che per turismo si trovano in Puglia per un periodo di almeno due settimane possono manifestare il proprio interesse a ricevere la seconda dose del vaccino anti Covid-19 in una delle sedi vaccinali pugliesi.1. Accedi al servizio, inserisci i tuoi dati anagrafici e recapiti, e successivamente le informazioni sulla tua permanenza in Puglia;2. Ti contatterà l'Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento, programmando l'appuntamento sulla base della disponibilità delle dosi;3. Nel giorno della vaccinazione, ricorda di portare con te l'attestazione della prima dose con le indicazioni di data e tipo di vaccino somministrato.