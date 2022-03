Vaccinazioni anti-Covid: gli orari di marzo dei centri più vicini a Giovinazzo

Continua con passo meno cadenzato rispetto ai mesi scorsi la campagna vaccinale contro il Covid-19. Vietato abbassare la guardia, anche se la diffusione del virus appare rallentata così come è diminuita la pressione sulle nostre strutture ospedaliere.L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha reso noti i nuovi orari e date dei centri vaccinali sul territorio metropolitano. Noi vi proponiamo quelli più vicini a Giovinazzo, che notoriamente non ne ha mai potuto aprire uno.- via Salvo D'Acquisto snc : Over 12 martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Under 12 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.- via Cappella dei Chicoli - Lunedì 9.00 -13.00 e 15.00-18.00 (anche 5-11 anni); martedì e giovedì 15.00-18.00.- via delle Azalee, 2 - lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00; il martedì dalle 9.00 alle 12.00 al mattino e dalle 15.00 alle 17.00 al pomeriggio.- via prof. Moschetta, 13 - martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.