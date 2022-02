Ancora buona adesione al programma di vaccinazione dell'ASL Bari in collaborazione con il Comune di Giovinazzo, la rete scolastica cittadina ed il SerMolfetta.Sabato 12 febbraio, all'interno dellasono statii bimbi e le bimbe tar i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino. Un risultato ritenuto più che confortante dall'ASL Bari e dall'assessore alla Protezione Civile del Comune di Giovinazzo, Natalie Marzella. Sono ormai poche decine i piccoli che ancora non sono vaccinati contro il Sars CoV2.L'ultima data disponibile per le seconde dosi è stata fissata per il 22 febbraio, in fascia pomeridiana, dalle 15.30 alle 18.00. È possibile prenotarsi (devono essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima somministrazione) recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Giovinazzo, al piano terra di Palazzo di Città, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00.