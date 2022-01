Vaccinazioni 5-11 anni: buon riscontro a Giovinazzo

Buono il riscontro per la prima giornata di vaccinazioni a Giovinazzo dedicata interamente a bimbi e bimbeIeri pomeriggio, 18 gennaio, sono stati circa una sessantina i piccoli che si sono recati con i genitori per ricevere la prima dose all'interno di un centro vaccinale allestito per l'occasione all'interno della palestra dellaUn risultato soddisfacente, considerato anche che alcuni non si sono presentati perché purtroppo risultati positivi nelle ore precedenti.Genitori e figli hanno trovato ad accoglierli personale sanitario e di Protezione Civile molto disponibile e questo ha facilitato il compito di medici ed infermieri.La giornata, frutto di un accordo traè stata condotta in porto ben prima dell'orario di chiusura.«Sicuramente si è trattato di una iniziativa ben impostata - ha dichiarato l'assessora alla Protezione Civile,- e questo mio giudizio è supportato dal riscontro che ho avuto dagli stessi genitori. Questo è un risultato frutto della piena sinergia tra amministratori, rete scolastica, e ringrazio per questo la preside Giovanna Domestico per la squisita disponibilità di queste settimane, e parte associativa. Il mio grazie va anche a uomini e donne del SerMolfetta, che da inizio pandemia hanno mostrato di essere sempre un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità. Permettetemi anche di evidenziare - ha continuato Marzella - il ruolo della Polizia Locale coordinata dal Comandante Raffaele Campanella».Infine l'assessora ha rivolto un pensiero ai genitori «i quali hanno mostrato grande responsabilità e senso civico, seguendo tutte le disposizioni che venivano date loro dal personale».Ricordiamo a beneficio dei lettori le prossime date in cui si terranno nuove giornate dedicate alle vaccinazioni pediatriche:Ci si deve prenotare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Giovinazzo, al piano terra di Palazzo di Città, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00. L'accesso non è libero.La preghiera che arriva da ASL Bari e Comune di Giovinazzo è di rispettare il giorno e l'ora assegnati all'atto della prenotazione. I bambini/ragazzi con disabilità saranno i primi nella loro fascia oraria di prenotazione. Si invitano i genitori a presentare la prenotazione rilasciata quando i bambini hanno ricevuto la I dose. Si ricorda che tra la I dose e la II dose devono passare almeno 21 giorni. Non è consentito l'accesso libero.