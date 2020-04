"Uniti nella solidarietà": le proposte delle opposizioni

Fare la propria parte. È quanto chiedono le opposizioni cittadine all'indomani della pubblicazione dell'avviso comunale sulle modalità per richiedere i buoni alimentare dopo l'afflusso a Giovinazzo di fondi governativi.In un comunicato congiunto,scrivono: «In questa drammatica fase emergenziale - scrivono i quattro gruppi - abbiamo sin dall'inizio offerto il nostro supporto all'Amministrazione, al fine di poter fornire risposte adeguate alle precarietà nel mondo del lavoro e colmare i vuoti che la solidarietà familiare non riesce più a coprire.In uno spirito di massima cooperazione - evidenzia la nota -, vorremmo poter coadiuvare la macchina operativa messa in campo dall'Amministrazione nell'erogazione dei buoni alimentari per renderla più performante ed efficace, nonché mettere al servizio della comunità tutte le nostre relazioni, competenze e lavoro».Da qui le richieste che vanno nella direzione della massima trasparenza:(in questa primissima fase va detto che il prof. Antonello Natalicchio è stato deputato dalle opposizione a seguire da vicino quanto sta mettendo in piedi la macchina amministrativa locale, ndr);In questo periodo storico, i quattro partiti e movimenti d'opposizione tendono dunque la mano agli amministratori, convinti che un gioco di squadra possa solo portare benefici alla nostra comunità, ampiamente provata non solo dall'emergenza sanitaria, ma anche da enormi problematiche di carattere economico, che potrebbero emergere con ulteriore devastante forza nei mesi a venire.Trasparenza, dunque, sembra essere la parola d'ordine.«Solo tenendo unita la nostra comunità - concludono PVA, PD, SI ed Articolo Uno - e connettendoci al tessuto sociale cittadino potremo vincere la grande sfida posta dall'emergenza in corso».