Una tartaruga marina spiaggiata nel porto di Giovinazzo

È stata ritrovata nei giorni scorsi, nel tratto vicino al porticciolo di Giovinazzo, una tartaruga marina della specie caretta caretta ormai morta. L'esemplare è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato la, giunta sul posto con lae i volontari delSecondola morte dell'animale potrebbe risalire a un mese fa. La tartaruga, didi lunghezza carapace, era in uno stato avanzato di decomposizione ed il suo decesso potrebbe essere riconducibile ad una embolia gassosa per interazione con le attività di pesca. Episodi così ricorrenti hanno messo in allarme gli ambientalisti che associano la moria delle tartarughe alla presenza in mare delle plastiche, ma ancheIn mare, infatti, ci sono più tartarughe, di conseguenza se ne trovano in un numero maggiore morte e ciò dipende sì dalla plastica, ma ancora di più dalla pesca: capita che le tartarughe si ritrovino impigliate nelle reti, soffocando in mezzo agli altri pesci. Nella lista rossa dello, che rappresenta il più ampio database di informazioni sullo stato di conservazione delle specie animali e vegetali della terra, la classificazione della caretta caretta resta una specieLa testuggine di Giovinazzo, dunque, sarebbe l'ennesima vittima dei pescatori. Animali intrappolati nelle reti da cui non riescono a liberarsi. Eppure sarebbe molto semplice evitare la morte. I pescatori devono chiamare il. Quando ciò accade, le tartarughe vengono salvate perché vengono portate al