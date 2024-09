«Una rissa in un locale di Giovinazzo» prima dell'omicidio a Molfetta

Una rissa, meno di due ore prima dell'omicidio avvenuto al, durante il quale è morta la 19enneraggiunta da diversi colpi di arma da fuoco - uno dei quali le è stato fatale -, si sarebbe verificato a Giovinazzo, all'interno di un locale notturno lungo la costa verso il rione Santo Spirito.Qui, in contrada San Matteo, intorno alle ore 01.00, due gruppi di giovanissimi sarebbero arrivati allo scontro colpendosi con delle bottiglie di vetro. Alcuni ragazzi sarebbero rimasti lievemente feriti, ma nessuno si sarebbe fatto medicare e refertare in pronto soccorso, negli ospedali del territorio, verosimilmente per evitare di essere identificato. Del presunto episodio, però, non c'è traccia nei mattinali - i rapporti riassuntivi degli ultimi episodi avvenuti in città - delle forze dell'ordine.In quel momento il locale notturno era molto affollato e, scoppiata la rissa - che potrebbe anche essere collegata col delitto di Molfetta -, la musica sarebbe stata subito interrotta. Poi, alle ore 02.45, l'episodio del: una lite tra due gruppi di giovani, lite poi degenerata quando qualcuno ha estratto una pistola e ha fatto fuoco colpendo la ragazza. È possibile che la ragazza e il suo fidanzato fossero gli obiettivi di una spedizione punitiva: dopo la lite, i colpi d'arma da fuoco.Ed è pure possibile che la vittima (il 20enne, nipote omonimo del boss di Japigia) sia stato raggiunto nel locale da chi ha sparato. Ma sinora non ci sono elementi che permettono di collegare il fatto ad una faida mafiosa, per quanto i nomi delle persone coinvolte abbiano indotto l'a prendere in mano il fascicolo.