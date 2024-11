Una nuova era per il centro commerciale “Gli Ulivi” di Modugno

Grande festa al centro commerciale "di Modugno con un ospite d'eccezione:Il cabarettista di origini baresi, con il suo show intitolato ", questo sabato ha inaugurato una nuova era del sito che punta sempre più all'estensione dell'offerta per il pubblico: dal bar "Givà", inaugurato lo scorso mercoledì, fino all'apertura di una nuova catena specializzata nella vendita di articoli non alimentari, "Action".Questi ultimi rappresentano solo alcune delle novità in programma per il nuovo corso del centro commerciale che, nei prossimi mesi, continuerà a lavorare per aumentare la sua offerta.Uno step importante che s'inserisce nel più ampio processo di rinnovamento del centro commerciale e perseguito dalla nuova propieta e dalla, società che gestisce la galleria.Più negozi di qualità, intrattenimento e un posto dove trascorrere con spensieratezza le giornate alternando momenti di shopping e di relax.L'evento di questo weekend, che ha visto protagonisti il cabarettista Ciardo, il pubblico e la galleria, rappresenta un punto di svolta e di partenza per il processo di rinnovamento del sito che sarà caratterizzato da nuove aperture ed eventi d' intrattenimento con l'obiettivo di rendere il centro commerciale sempre più attrattivo.