Qualcuno magari neanche ci fa più caso. Qualcun altro invece no. A Giovinazzo con la droga scorre un fiume di denaro. E si tratta di utili: «10mila, massimo 15mila euro nei mesi invernali,in quelli estivi». E il conto, con l'estate alle porte, è subito fatto:Sul tema, in modo diverso dai dibattiti ordinari, l'incontro della coalizione diavvenuto ieri in sala San Felice: «Ci divide una strada da Santo Spirito e 500 metri da San Pio, un territorio a forte connotazione mafiosa - ha detto il criminologoprima di snocciolare i dati locali-. Giovinazzo, nei mesi estivi, produce un utile che può arrivare aattraverso la, mentre viviamo subendo i reati predatori».Le soluzioni? Un mix di controllo e adozione di varie tecnologie. «Fra le nostre proposte - le parole di, candidata nella- quella di attivare, a causa del buco nero nella sicurezza rurale,e di mettere a sistema le telecamere esistenti con la creazione di una rete. Per fare ciò è necessario fare emergere tutte le videocamere proponendo come premialità, per chi aderisce,».Per il deputato dei«iniziare dalla sicurezza è una scelta nuova, un percorso fondamentale al contrasto del crimine più o meno organizzato. Siamo chiamati a un contrasto attivo di tutto ciò che non è legale: bisogna denunciare, ma la denuncia non basta». Dal parlamentare, membro della commissione Antimafia, una proposta per abbinare, in un Assessorato, cultura, istruzione e antimafia. «Per mettere insieme - ha concluso -»., in passato «vittima di un furto di auto e di un furto in casa», non si sente più libera. «Bisogna trovare fiducia nelle istituzioni, è giusto che ognuno di noi faccia la sua parte,». Allo studio «un progetto di sicurezza integrata, un patto con il Prefetto ed un incremento degli organici».: «Dobbiamo far sì che i nostri ragazzi non si avvicino allo spinello, anche se il problema è la cocaina.».Alla base di tutto c'è la cultura il cui compito è quello di educare istruendo le nuove generazioni. «Giovinazzo, in passato, faceva parte di tante reti per dire no alla mafia. Una comunità sicura deve essere la strada giusta per risolvere i tanti problemi. Basta con le promesse - il monito di Pugliese -».