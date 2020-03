Un grande tricolore in piazza e l'inno nazionale per non aver paura (VIDEO)

52 secondi Tricolore ed inno in piazza Vittorio Emanuele II Carico il lettore video...

La gente di Giovinazzo non molla e lo fa capire in ogni modo.La paura (tanta) per il contagio da Coronavirus che avanza, e che potrebbe riguardare con più forza la nostra regione nei prossimi giorni, viene esorcizzata in ogni modo, compresi i flash mob dai balconi di casa e il richiamo al senso patrio che per una volta non è condito da retorica, ma da una diffusa voglia di resistenza.Nel video che vi proponiamo è ripresaquesto pomeriggio, 14 marzo, sotto la pioggia. Una pioggia che fa ancor più tristezza, complice un'agorà vuota, fatta eccezione per rari passanti. Sui balconi di uno dei palazzi più belli della città si accende il tricolore, mentre s'irradia all'imbrunire, nel silenzio surreale di un sabato drammaticamente storico,l'inno di tutti.No, non servirà a far andare via il virus, ma cementa l'idea di comunità e questo, se ce lo consentite, è molto importante nella lunga notte che attraversiamo.