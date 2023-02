Umberto Antonio Castellano è il nuovo segretario di Confartigianato Imprese Puglia

Il Consiglio direttivo diha nominato il giovinazzesequale nuovodell'organizzazione."Ninni", come lo chiamano amici e parenti, è un classe 1985 ed ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.Attraverso un percorso brillante, ha quindi ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense collaborando con il prof. avv. Tommaso Germano. Successivamente ha frequentato presso il medesimo ateneo il master in Gestione del lavoro e delle Relazioni Sindacali diretto dal prof. Vito Sandro Leccese, continuando la propria collaborazione in ambito universitario come cultore della materia.Dal 2012 lavora all'interno della federazione regionale di Confartigianato dove si è occupato, in qualità di responsabile regionale delle relazioni sindacali, delle questioni inerenti la contrattazione collettiva e lo sviluppo della bilateralità artigiana, accumulando esperienza anche nel campo della tutela delle categorie, delle relazioni istituzionali e del supporto legislativo.Castellano è dal 2015 componente della Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese, oltre ad essere membro di diversi organismi tecnici in ambito sindacale e istituzionale.