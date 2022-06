Ultimo comizio di piazza per Daniele de Gennaro alle 20.00

La forte pioggia caduta per tutta la serata di giovedì 9 giugno gli ha impedito di essere al rione Libertà, detto delle Quattro Fontane.Ma questa sera, 10 giugno,ha già preannunciato un ultimo comizio di spessore, per tirare la volata che porterà alle urne domenica 12. L'appuntamento per il suo ultimo abbraccio alla città prima del voto è fissato dunque per le 20.00 in piazza Vittorio Emanuele II, dove radunerà amici, sostenitori, simpatizzanti e militanti delle compagini che lo sostengono (PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, Movimento Puglia, Civica 22 e Per Daniele de Gennaro Sindaco).Lui si propone di tenere un discorso "forte e chiaro" come tutta la sua campagna elettorale, pronto a dare la svolta a Giovinazzo da un punto di vista amministrativo.