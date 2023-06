Ultima ondata di maltempo su Giovinazzo. Poi arriva il maestrale

Prolungata di altre 20 oresu tutta la Puglia centrale adriatica, che doveva terminare alla mezzanotte del 15 giugno.Il messaggio di allerta meteo diramato in tarda mattinata dalla Protezione civile regionale conferma il livello di criticità per la zona in cui rientra il territorio giovinazzese.Nella notte tra 15 e 16 giugno sono previste sulla cittadina adriatica nuove consistenti precipitazioni, col vento di maestrale che andrà incalzando. Pioggia anche all'alba ed al primo mattino. Le temperature massime scenderanno sino a 21°. Mare agitato.Poi dalla tarda mattinata di venerdì 16 giugno e per la restante parte della giornata si assisterà a graduali schiarite. Sabato e domenica il maestrale la farà da padrona. Poi da lunedì arriva il gran caldo.