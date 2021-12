Ubriachi, per le vie di Giovinazzo, avrebbero molestato i passanti e preso a calci le saracinesche di alcune attività commerciali. Una vera e propria scenata che non poteva passare inosservata, visto che erano trascorse le ore 09.30 di oggi. Alla fine, i guai li hanno patiti entrambi,Si tratta die di, già noti alle forze dell'ordine pure per precedenti specifici, che sono stati arrestati in flagranza di reato daidelladurante un intervento esacerbato dalle condizioni psicofisiche alterate. I due, annebbiati dai fumi dell'alcool e per giunta a torso nudo, giunti in via Marconi avrebbero iniziato a molestare i passanti, fra pedoni e automobilisti, prendendo poi a calci le saracinesche e le vetrine di alcune attività commerciali.Il trambusto, come detto, non è passato inosservato, tanto che qualcuno ha deciso di porre subito fine alla vicenda, chiamando il. I, in un baleno, sono arrivati sul posto. Con loro anche la. I militari, diretti sul campo dal maresciallo capo, con non poca difficoltà sono riusciti ad addomesticarli, a bloccarli grazie alloin dotazione e a condurli negli uffici di via Matteotti per identificarli e per ulteriori accertamenti.Come disposto dal pubblico ministero presso la, per entrambi è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. A carico dei due, assistiti dall'avvocato, sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre la direttissima nei loro confronti è stata fissata a domani mattina.