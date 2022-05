Tutti i nomi dei candidati a sostegno di Maria Rosaria Pugliese

Sono state ore frenetiche, ma finalmente tutte le liste elettorali sono state presentate ed a Giovinazzo, contrariamente per esempio a quanto accaduto nelle vicina Terlizzi, non vi sono state ricusazioni da parte della commissione.Saranno cinque le compagini a favore della candidata di centrosinistra Maria Rosaria Pugliese, unica donna in corsa per Palazzo di Città. Di seguito tutti i nomi.Antonio AltieriMaria Fidelia detta Delia BavaroDomenico Caccavo detto LelloMariantonietta CampobassoMaurizio D'AgostinoPiergiacomo Mirko De MussoEnrico De PalmaAnna Di TuriSimona DragoMichele Labianca detto MichelinoFederico MagroneGiovanna PiscitelliGianvito RanieriMaria RestivoFilomena Sicolo detta FillyEmanuela VolpicellaGiovanni Battista BoccuzziCosimo BregliaGiuseppe CaldaroVincenzo Di GrumoBenedetto GrilloAngela Raffaelle FiorentinoFelicia RonchiSilvia StellaNicoletta VeroAlfonso LasorsaFausta ScardignoEleonora Alessandra AdessoSilvana AfrumeAlessia AndrianoCorrado BerardiCosimo BrancatoGianni CamporealeEleonora CarbonaraNatalina FiorentinoAngela Eliana LasorsaGiosafatte MarzellaNicola MassariRoberta MastrandreaGiulia RanaSavino Alberto RucciFrancesco SaracinoGaetano ViscosoPantaleo detto Leo MagarelliMauro BaldassarreGiuliana BoccassiniGiancarlo CamporealeAngelo CasieroFrancesco DepalmaGiuseppe DepaloDomenico detto Mimmo FacchiniCosimo MagroneSergio LacavallaPorzia PalombaBiagio PellegriniCarmela Valentina Francesca RiccoMonica ScivettiAleassandra TomarchioFilomena Turturro detta FloraFrancesco AltamuraGiovanni CarboneFilippo DemuroAnna FiorentinoLuigi FanizziAntonio GaliziaAngelica GiallonardoAnita Francesca GrossiGiuseppe MastropasquaGiovanni MastropasquaMichelina Blasina MinafraFrancesco SaracinoValentina SpadavecchiaDaniele PapapiccoAnna TanzarellaVittoria Tesoro