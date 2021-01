Tutti i dati aggiornati sull'epidemia da Covid-19 a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha aggiornato i dati sul contagio da Sars CoV2 in città.Al 7 gennaio 2021, gli attualmente positivi al virus risultano essere, uno in più rispetto all'ultimo rilevamento del 3 gennaio. Analizzando l'andamento dell'epidemia a Giovinazzo, si può notare come, già al 4 gennaio, c'erano 188 contagiati, mentre erano divenuti 190, probabilmente per l'esito di nuovi tamponi, il 5 gennaio.I dati dell'Epifania, finalmente resi disponibili, raccontano invece di 183 positivi al Covid-19 sul territorio cittadino, con l'ultima nuova risalita del giorno 7.Dall'inizio dell'epidemia sono statele persone che hanno contratto il virus ed i guariti accertati sono. Le vittime purtroppo sono tornate a crescere la scorsa settimana e sono complessivamenteCiò che emerge con chiarezza è che l'auspicato appiattimento della curva epidemica non è ancora avvenuto e c'è bisogno di massima attenzione nelle prossime settimane, nonostante la scelta governativa di considerare la Puglia zona gialla da domani, 11 gennaio. Zona gialla che non vuol comunque dire "liberi tutti". Il virus si combatte rispettando le consuete tre regole: distanziamento in luoghi pubblici, igienizzazione delle mani e necessità di indossare correttamente la mascherina.