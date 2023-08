Tutti gli eventi a Giovinazzo di domenica 27 agosto

Oggi, domenica 27 agosto, è certamente il giorno dello spettacolo aereo delle Frecce Tricolori, ma non è l'unico evento a Giovinazzo.Di seguito l'intero programma di Giovinazzo Estate, il cartellone dell'amministrazione comunale.Lungomare di Ponente - ore 16.45Air Show Frecce Tricoloria cura dell'Aeronautica MilitareIn piazza Vittorio Emanuele II - Villaggio Azzurro per i 100 anni dell'Aeronautica MilitareSala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino MottolaArtestate - Sale del Bastione dalle 19.30 alle 22.30a cura di AM Art Gallery