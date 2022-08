Tutti gli appuntamenti dell'Estate Giovinazzese dall'8 al 13 agosto

Parte quest'oggi, 8 agosto, una delle settimane più intense in fatto di eventi inseriti nel cartellone comunale dellSi inizia alle 5.30 con il "Concerto all'Alba" in piazzale Leichardt, in cui Vito Della Valle di Pompei ed Orazio Saracino suoneranno brani della grande tradizione cinematografica italiana, accompagnati in voce dall'interpretazione di Mariangela Di Capua.Sempre questa sera,con la due giorni dedicata alle delizie del palato offerte nella Sagra del Panino della Nonna, rassegna che si terrà a partire dalle ore 19.00 all'interno dell'area mercatale. I panini con pomodori sott'olio, melanzane, frittata, carciofi, peperoni, lampascioni, acciughe, tonno e parmigiana rimandano alla tradizione locale e pugliese più in generale. Collaborazione confermata con l'Associazione Italiana Celiaci per far gustare l'evento anche a coloro i quali hanno problemi di allergia al glutine.Ospiti musicali, questa sera i leccesi Sud Sound System, e domani i Terraross. All'interno del piazzale Salvo D'Acquisto ci sarà anche una mostra mercato.All'Istituto Vittorio Emanuele II, dalle 20.30 alle 22.30 è visitabile invece la mostra dell'artista Anna Maria Fiore.Iltoccherà allo spettacolo musicale "La Banda di Andrè" in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 20.30. Partirà alla stessa ora e dureràinvece, la tre giorni dedicata all'artigianato, organizzata dalla Touring Juvenatium all'interno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II della parrocchia San Domenico. Bancarelle aperte dalle 18.00 alle 23.00.Infine ilgrande appuntamento con la musica in piazza Vittorio Emanuele II, dove si terrà la 17ª edizione di "Festival in...Porto". Ospite d'onore il paroliere Mogol, che con Gianmarco Carroccia farà rivivere il mito di Lucio Battisti in una serata intitolata "Emozioni".